В Азербайджане стартовали «выборы Алиева»

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане идет голосование на президентских выборах. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов объявил о начале голосования.

Внесенные ранее изменения в конституцию страны сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

В день голосования в Азербайджане действуют 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах. За выборами будут наблюдать 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58175 местных наблюдателей.

Только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила в Азербайджан 300 наблюдателей. Однако до сих пор ОБСЕ всегда приходила к одному и тому же выводу: еще никогда она не признавала выборы в Азербайджане честными и свободными.

На президентских выборах зарегистрированы 8 кандидатов, из которых шесть выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой. Бесспорным фаворитом считается нынешний президент Ильхам Алиев, его победа на выборах не вызывает сомнений.

Уже вскоре после того, как в начале февраля Алиев перенес выборы с середины октября на середину апреля, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли объявил, что оппозиция бойкотирует их. Многие международные организации поддерживают Керимли.

Британский еженедельник The Economist поместил Азербайджан на 140-е место в ежегодном индексе демократии, в котором анализируется уровень развития демократии в 167 странах мира. «Репортеры без границ», например, поместили Азербайджан на 162 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы - на семь позиций хуже Турции. Human Rights Watch также негативно оценивает ситуацию в стране. Согласно ежегодному отчету этой правозащитной организации, только в 2017 году в ходе политически мотивированных процессов на длительные сроки были осуждены не менее 25 журналистов, молодежных и политических активистов. При этом в тюрьмах с заключенными жестоко обращаются, применяются пытки.