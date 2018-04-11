iPhone с тройной камерой выйдет в 2019 году
11 апреля 2018 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple представит как минимум одну версию iPhone с тройной камерой в 2019 году.
Камера получит разрешение 12 Мп и сможет обеспечивать 5-кратный зум, правда, не уточняется идет ли здесь речь об оптическом, цифровом или гибридном увеличении, пишет Ferra.ru со ссылкой на тайваньское издание Economic Daily News.
iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.
Недавно состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный черно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.
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