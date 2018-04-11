Парламент Армении единогласно одобрил ратификацию соглашения с ЕС

PanARMENIAN.Net - На заседании Национального Собрания Армении 11 апреля на голосование был вынесен проект о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Национальное Собрание единогласно одобрило ратификацию соглашения, «за» проголосовали 95 депутатов.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.