В Армении построят крупнейшую в мире ферму для майнинга криптовалют за $2 млрд

PanARMENIAN.Net - Армянский концерн Multi Group и шведская компания Omnia Tech реализуют в Армении проект по созданию крупнейшей в мире фермы для майнинга криптовалют в мире.В ближайшие два года планируется инвестировать в проект более 2 миллиардов долларов, сообщает телеканал «Кентрон».

Согласно проекту, совместное производство криптовалюты начнется в апреле. Предусматривается также разработка новых проектов на базе технологий блокчейна, что сделает Армению платформой для финансовых технологий.

«Мы создадим крупнейшую в мире фирму для майнинга криптовалюты с более чем 150 000 машин для производства, которые будут создавать биткины, эфириумы и т. д.», - сказал основатель Omnia Tech Роберт Велг.

По его словам, это только начало сотрудничества с Арменией, планируется реализовать в стране технологические проекты, к которым присоединятся 500 иностранных компаний, в том числе Facebook, Google, Amazon.

Депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян ввел законопроект о «Цифровых технологиях», которым предлагает регулировать рынок майнинга цифровой валюты валюты.Отмечается, что принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью движения вперед, шагая в ногу со временем.