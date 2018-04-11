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В Армении построят крупнейшую в мире ферму для майнинга криптовалют за $2 млрд

В Армении построят крупнейшую в мире ферму для майнинга криптовалют за $2 млрд
11 апреля 2018 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский концерн Multi Group и шведская компания Omnia Tech реализуют в Армении проект по созданию крупнейшей в мире фермы для майнинга криптовалют в мире.В ближайшие два года планируется инвестировать в проект более 2 миллиардов долларов, сообщает телеканал «Кентрон».

Согласно проекту, совместное производство криптовалюты начнется в апреле. Предусматривается также разработка новых проектов на базе технологий блокчейна, что сделает Армению платформой для финансовых технологий.

«Мы создадим крупнейшую в мире фирму для майнинга криптовалюты с более чем 150 000 машин для производства, которые будут создавать биткины, эфириумы и т. д.», - сказал основатель Omnia Tech Роберт Велг.

По его словам, это только начало сотрудничества с Арменией, планируется реализовать в стране технологические проекты, к которым присоединятся 500 иностранных компаний, в том числе Facebook, Google, Amazon.

Депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян ввел законопроект о «Цифровых технологиях», которым предлагает регулировать рынок майнинга цифровой валюты валюты.Отмечается, что принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью движения вперед, шагая в ногу со временем.

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