Британия отказалась от военного удара по Сирии

PanARMENIAN.Net - Великобритании требуется больше доказательств предполагаемого применения войсками Башара Асада химического оружия для того, чтобы присоединиться к военному удару по Сирии. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Лондон не поддержал намерение Вашингтона провести быструю ответную операцию в Сирии в условиях, когда специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовят визит в Восточную Гуту для проверки сообщений о химической атаке в пригороде Дамаска, пишет Meduza со ссылкой на The Times.

Главы государств сошлись во мнении, что, в случае подтверждения, применение Дамаском химического оружия станет еще одним свидетельством ужасающей жестокости режима Асада против собственного народа и полного игнорирования им своих юридических обязательств не использовать такое оружие, заявили в пресс-службе Терезы Мэй.

Страны Запада обвиняют войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения в городе Дума рядом с Дамаском. По сведениям правозащитников, 7 апреля сирийские вертолеты сбросили на город бомбы с зарином или хлором, в результате чего погибли от 40 до 70 человек. Президент США Дональд Трамп, говоря о предполагаемой химической атаке, обвинил Россию и Иран в прямой поддержке режиме Асада, а также пообещал в течение 48 часов объявить, какими будут ответные военные меры США. Сирия и Россия отвергают информацию о химической атаке под Дамаском, называя ее постановкой и провокацией.

10 апреля Совет безопасности ООН провел очередное заседание по ситуации в Сирии. На заседании были представлены три резолюции, касающиеся расследования инцидентов с применением химического оружия. Американский проект, поддержанный 12 членами Совбеза, был заблокирован Россией. Две другие резолюции, предложенные российской делегацией, не набрали необходимого количества голосов. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил по итогам голосования, что страны Запада могут использовать вето в Совбезе как повод к агрессии.