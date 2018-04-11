В Хосровском заповеднике в Армении фотоловушки впервые зафиксировали кавказского леопарда (видео)
11 апреля 2018 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянском государственном заповеднике «Хосровский лес» фотоловушки Всемирного фонда дикой природы (WWF) впервые в истории заповедника зафиксировали кавказского леопарда. Молодой самец кавказского леопарда впервые попал в кадр фотоловушек.
По словам министра охраны природы Армении Арцвика Минасяна, исходя из факта появления леопарда в заповеднике, можно предположить, что раз животное вернулось в лес после пожара 2017 года, то там есть достаточные условия для охоты.
Директор заповедника Грач Овакимян отметил, что полученные с фотоловушек материалы доказывают нахождение леопарда в лесу в течение 4 месяцев.
«Когда мы начали работать в Армении в 2002 году, в стране не осталось ни одного леопарда. Одним из первых шагов было восстановление местообитаний леопарда в качестве обязательного средства сохранения вида. Несколько лет спустя мы зафиксировали первый успех, получив фотографии леопардов, сделанные фотоловушками»,- отметил директор армянского офиса Всемирного фонда дикой природы Карен Манвелян.
По его словам, в Хосровском заповеднике периодически появлялись следы леопарда, однако не удавалось его сфотографировать.
Леопард кавказский (Felis pardus ciscaucasicus) или кавказский подвид - относительно крупный и бледно окрашенный, с неясной пестриной. Обитает на Кавказе, в основном придерживается поросших лесом гор, но местами, вслед за древесной растительностью, спускается ниже, встречаясь, например, в предгорьях Талиша. С другой стороны, в долине Аракса леопард встречается и в безлесных, пустынных горах. В пределах бывшего СССР он везде редок и в настоящее время всюду сократился в числе. На Кавказе он еще более редок, чем в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
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