В Хосровском заповеднике в Армении фотоловушки впервые зафиксировали кавказского леопарда

PanARMENIAN.Net - В армянском государственном заповеднике «Хосровский лес» фотоловушки Всемирного фонда дикой природы (WWF) впервые в истории заповедника зафиксировали кавказского леопарда. Молодой самец кавказского леопарда впервые попал в кадр фотоловушек.

По словам министра охраны природы Армении Арцвика Минасяна, исходя из факта появления леопарда в заповеднике, можно предположить, что раз животное вернулось в лес после пожара 2017 года, то там есть достаточные условия для охоты.

Директор заповедника Грач Овакимян отметил, что полученные с фотоловушек материалы доказывают нахождение леопарда в лесу в течение 4 месяцев.

«Когда мы начали работать в Армении в 2002 году, в стране не осталось ни одного леопарда. Одним из первых шагов было восстановление местообитаний леопарда в качестве обязательного средства сохранения вида. Несколько лет спустя мы зафиксировали первый успех, получив фотографии леопардов, сделанные фотоловушками»,- отметил директор армянского офиса Всемирного фонда дикой природы Карен Манвелян.

По его словам, в Хосровском заповеднике периодически появлялись следы леопарда, однако не удавалось его сфотографировать.

Леопард кавказский (Felis pardus ciscaucasicus) или кавказский подвид - относительно крупный и бледно окрашенный, с неясной пестриной. Обитает на Кавказе, в основном придерживается поросших лесом гор, но местами, вслед за древесной растительностью, спускается ниже, встречаясь, например, в предгорьях Талиша. С другой стороны, в долине Аракса леопард встречается и в безлесных, пустынных горах. В пределах бывшего СССР он везде редок и в настоящее время всюду сократился в числе. На Кавказе он еще более редок, чем в Средней Азии и на Дальнем Востоке.