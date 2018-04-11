Freedom House: Армения приближается к порогу консолидированного авторитарного режима
11 апреля 2018 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения близка к порогу, отделяющему демократический режим от консолидированного авторитарного. Об этом говорися в докладе Nations in Transit- 2018 (Страны переходного периода), подготовленном международной правозащитной организацией Freedom House и опубликованном 11 апреля.
В докладе Армения ухудшила показатели демократии, с 5.39 балла достигнув 5.43 (демократичность страны оценивается по шкале 1-7 баллов, где 1 - наиболее демократичная, 7 - наименее).Страны с 5-5,99 баллами считаются полу-консолидированными авторитарными, с 6-7 баллами - консолидированными авторитарными.
«В то время как Конституция и законы Армении якобы закрепляют принципы демократии, на практике власти страны применяют авторитарные методы», - говорится в докладе.
Отмечается, что управление в Армении в 2017 году было в целом стабильным, а правящие элиты сосредоточили свое внимание на укреплении конституционых изменений в стране - плана, утвержденного на референдуме 2015 года, с целью перехода страны к парламентской модели правления.
Согласно докладу, вопрос в том, будет ли экс-президент РА Серж Саргсян занимать официальную государственную должность, например, станет ли он премьер-министром, в руках которого сосредоточится основная власть, или предпочтет влиять на политику из-за кулис как лидер Республиканской партии Армении. Его выбор и выбор кандидата на должность премьера, если Саргсян решит не занимать ее, будут иметь важные последствия на национальном уровне, а также послужат убедительным доказательством истинных намерений правящих элит относительно конституционных изменений.
В докладе отмечается также, что 2018 год полон испытаний для Армении в плане внешней политики, в частности, в вопросе «способности сбалансировать более тесное сотрудничество с ЕС с сильной зависимостью от России».
Доклад Nations in Transit охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы, а также на Балканах.
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