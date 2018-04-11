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В Саудовской Аравии проходит первая в истории страны неделя женской моды

В Саудовской Аравии проходит первая в истории страны неделя женской моды
11 апреля 2018 - 14:28 AMT

PanARMENIAN.Net - В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началась первая в истории страны неделя женской моды. Вечером 10 апреля прошел первый показ в рамках четырехдневного мероприятия, на котором действуют жесткие правила: зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка.

Для участия в Неделе арабской моды в Эр-Рияд приехали ряд мировых звезд в области моды, в частности, кутюрье Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье, пишет Deutsche Welle.

Неделя моды в Саудовской Аравии, где женщинам предписывается носить традиционное длинное платье абайя и никаб, рассматривается как политический сигнал.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол абсолютной монархии в июне, объявил о начале процесса модернизации страны. В частности, он распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. С января женщины имеют право посещать футбольные матчи, а в будущем они смогут без согласия мужа основывать фирмы. Кроме того, наследный принц Мохаммед заявил о смягчении в будущем предписаний по женской одежде.

В ближайшие дни в Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде, а к 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров. В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Саудовской Аравии началась первая неделя женской моды
The Express Trinune: In a first: Saudi Arabia hosts Arab Fashion Week
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