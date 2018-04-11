Посол РФ в Ливане пообещал сбивать ракеты США в Сирии

PanARMENIAN.Net - Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня»,- отметил посол, пишет РИА Новости.

В российской Госдуме отметили, что если США ударят по территории Сирии, это станет не просто актом агрессии, а военным преступлением со стороны западной коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о «химической атаке» в городе Дума, в результате которой якобы погибли 40 человек. Россия опровергла сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.