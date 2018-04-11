Трамп: «Готовься, Россия, ракеты прилетят»

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своем микроблоге в Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что РФ готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.

Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой погибли 40 человек.

Вскоре президент США опубликовал еще один твит.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем были когда-либо, включая Холодную войну. Для этого нет причин. России нужна наша помощь в экономике, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.