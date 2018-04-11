5 твитов о том, как менялось отношение Трампа к Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 11 апреля объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.В своем микроблоге в Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что РФ готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин ранее заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп 11 апреля.

Однако он не всегда был так воинственно настроен по отношению к Сирии. В далеком 2013-м году тогда еще будущий президент Трамп призывал США держаться подальше от Сирии.

Он даже активно критиковал занимавшего тогда пост президента США Барака Обаму за вмешательство в войну в Сирии.

«Вновь обращаюсь к нашему глупому лидеру, не нападай на Сирию. Если ты пойдешь на это, много плохого случится, а США не получит от этой войны ничего»,- писал Трамп.

В 2015 году Трамп уже не был настроен столь доброжелательно, он начал жаловаться на беженцев из Сирии.

«Беженцы из Сирии сейчас просачиваются в нашу великую страну. Кто знает, кто они таки? Некоторые могут быть из ИГ. Наш президент ненормальный?» - выражал свое недовольство Трамп.

Его беспокойство продолжило нарастать ив 2016 году.

«Европа и США должны немедленно прекратить пренимать людей из Сирии. Это станет разрушением цевилизации, которую мы знаем. Так печально!» - писал Трамп, ставший менее чем через год президентом США и ужесточивший правила для мигрантов из мусульманских стран.

Страны Запада обвиняют войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения в городе Дума рядом с Дамаском. По сведениям правозащитников, 7 апреля сирийские вертолеты сбросили на город бомбы с зарином или хлором, в результате чего погибли от 40 до 70 человек. Президент США Дональд Трамп, говоря о предполагаемой химической атаке, обвинил Россию и Иран в прямой поддержке режиме Асада, а также пообещал в течение 48 часов объявить, какими будут ответные военные меры США. Сирия и Россия отвергают информацию о химической атаке под Дамаском, называя ее постановкой и провокацией.