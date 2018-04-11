Исследование: Армян в России сложнее берут на работу, чем евреев

PanARMENIAN.Net - Армянам в России сложнее устроиться на работу, чем евреям. Об этом говорится в совместном исследовании ученых из Университета Эксетера (Великобритания) и НИУ ВШЭ.

Исследователи Алексей Бессуднов из Университета Эксетера и Андрей Щербак из НИУ ВШЭ провели эксперимент. Они зарегистрировали на двух российских сайтах, посвященных поиску работу, резюме нескольких сотен фиктивных кандидатов. Эти «кандидаты» искали работу повара, продавца, менеджера по продажам и программиста. Им случайным образом присваивали имена, характерные для представителей тех или иных этнических групп, например, «Кирилл Петухов», «Арам Балаян» или «Нигина Рахмонова», сообщает сайт Высшей школы экономики.

Затем резюме рассылались на открывавшиеся на рынке труда вакансии в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Всего исследователи подали заявки на более чем 9000 вакансий от имени представителей 14 этнических групп. Поскольку имена присваивались случайным образом, разница в отклике работодателей может быть интерпретирована как реакция на этническую принадлежность кандидатов.

Результаты показали, что в Москве и Петербурге работодатели лучше всего реагируют на кандидатов с русскими фамилиями. 41% соискателей из этой группы получили приглашение на собеседование. Результаты для представителей некоторых других национальностей оказались очень схожими. Украинцев приглашали на собеседование в 40% случаев, евреев — в 39%, немцев — в 37%. Разница между всеми этими этническими группами статистически незначима.

Совершенно другой оказалась реакция работодателей на кандидатов с кавказскими и среднеазиатскими именами. Грузинов приглашали на интервью в 26% случаев, армян — в 27%, чеченцев, азербайджанцев, таджиков и узбеков — в 28%. Для татарских имен результат оказался немногим выше — 29%.

Поскольку резюме систематически отличались только именем, можно сделать вывод о том, что в Москве и Петербурге работодатели дискриминируют представителей этнических групп из южных стран и регионов России, отмечают авторы. В то же время они не обнаружили негативного отношения к евреям и украинцам.

Исследователи также выяснили, что в Москве и Петербурге работодатели по-разному относятся к мужчинам и женщинам из стран Средней Азии и Кавказа. Негативное отношение к мужчинам выражено сильнее. Вероятно, это связано с распространенными гендерными стереотипами — мужчины из этих групп в большей степени воспринимаются как угроза.

В Казани и Уфе результаты оказались другими. Все этнические группы здесь получили около 40% откликов работодателей. Авторы не обнаружили статистически значимой разницы между реакцией компаний на представителей разных этносов. То есть, дискриминации по этническому признаку в этих городах фактически нет, или по крайней мере она проявляется очень редко, делают выводы ученые.

Возможно, отсутствие дискриминации в Казане и Уфе связано с тем, что здесь этнически смешанное население, и горожане привыкли к взаимодействию с представителями других этносов.

Социологи часто проводят опросы с целью выявить отношение людей к этническим меньшинствам. Однако при таком подходе респонденты иногда говорят не то, что думают и не всегда сами осознают свои этнические предпочтения. Наиболее точно можно измерить этническую дискриминацию с помощью эксперимента. Похожие эксперименты неоднократно проводились в других странах, однако в России подобное исследование сделано впервые.