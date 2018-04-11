Цукерберг извинился и разбогател на $2,8 млрд

PanARMENIAN.Net - На фоне слушаний в Конгрессе США по делу о соцсети Facebook акции компании Марка Цукерберга выросли на 4,5%

10 апреля Марк Цукерберг в течение пяти часов отвечал на вопросы более чем 40 американских сенаторов о том, как данные 87 млн пользователей могли быть похищены и использованы компанией Cambridge Analytica в политических целях.

Пока члены Конгресса засыпали Цукерберга вопросами, связанными с небрежностью Facebook в пресечении публикаций с призывами к насилию в Мьянме и со скандалом с Cambridge Analytica, акции компании выросли на 4,5% и к моменту закрытия бирж стоили $165,04 за акцию. У Facebook был лучший торговый день за последние два года, пишет Forbes.ru.

Цукерберг, чье состояние в марте упало в связи со скандалом с Cambridge Analytica, стал самым успешным в мировом рейтинге миллиардеров в режиме реального времени Forbes Real-Time. Рост фондового рынка прибавил $2,8 млрд к его состоянию, которое теперь составляет $66 млрд. Это делает его седьмым среди самых богатых людей в мире. Цукерберг владеет более чем 16% акций Facebook.

Состояние Цукерберга снизилось почти на $13 млрд, до $61 млрд, за десять дней после 17 марта, когда появились первые новости о скандале с участием Cambridge Analytica. 26 марта Федеральная торговая комиссия США объявила о начале расследования по вопросам конфиденциальности Facebook. 4 апреля Facebook обнаружил, что Cambridge Analytica имела доступ к данным 87 млн пользователей, а не к 50 млн, о которых говорилось ранее.

Через два дня Цукерберг опубликовал сообщение, в котором рассказал о новой рекламной политике социальной сети, чтобы предотвратить вмешательство на будущих выборах через его сайт. Новые правила требуют, чтобы Facebook маркировал политические объявления и требовал от рекламодателей подтверждения идентификационных данных и адресов. Цукерберг вернется на Капитолийский холм уже сегодня для допроса членами Комитета по энергетике и торговле.