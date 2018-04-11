В Instagram появился эффект размытия фона
11 апреля 2018 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram представила обновление с парой новых функций. Апдейт Instagram 39.0 для iOS и Android приносит специальный режим Focus, создающих эффект размытия фона с выделением лица, аналогичный модным в последнее время портретным режимам.
Режим Focus доступен для iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ и X, а также «избранных» смартфонов на Android, пишет Ferra.ru.
При открытии камеры пиктограммка Focus расположена рядом с Суперзумом под кнопкой записи.
Также в Instagram для iOS появились стикеры-упоминания, создающие ссылку на нужного пользователя. Они доступны среди других стикеров при съемке фото и видео в Историях.
Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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