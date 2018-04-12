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РПА единогласно выдвинула на должность премьера Армении Сержа Саргсяна

РПА единогласно выдвинула на должность премьера Армении Сержа Саргсяна
12 апреля 2018 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении (РПА) единогласно решил выдвинуть на должность премьер-министра Армении кандидатуру лидера партии, третьего президента РА Сержа Саргсяна. Об этом сообщил после заседания РПА пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

«Обсуждения прошли в атмосфере единства и солидарности. Все без исключения члены Исполнительного органа Республиканской партии Армении приняли то предложение, которое было сделано накануне, и мы как Исполнительный орган в субботу (13 апреля) на заседании совета РПА представим кандидата в премьер-министры»,- заявил он.

Шармазанов отметил, что на заседаниидругое имя и не обсуждали, другие мнения не звучали.

НС Армении выберет премьер-министра 17 апреля.

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