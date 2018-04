Серж Танкян создал армянский кофейный бренд Kavat

PanARMENIAN.Net - Вокалист группы System of A Down, певец и автор песен Серж Танкян создал собственный армянский кофейный бренд под названием Kavat. Об этом он рассказал во второй части состоящего из трех частей эксклюзивного видеоряда The Art of Work, созданного совместно с изданием Revolver.

Съемки проходили в 2017 году в доме Танкяна в горах Малибу.

Во втором эпизоде музыкант рассказывает о своей любви к кофе и о том, как она переплетается с его творчеством на протяжении многих лет. Именно любовь к этому напитку вдохновила Танкяна создать свой собственный бренд кофе и, в частности, представить армянский кофе всему миру.

«Я люблю работать когда пью кофе»,- отмечает Танкян.

Во время фильма музыкант заваривает кофе Kavat, рассказывает об обычаях, связанных с армянским кофе, и об участии его матери в этом проекте.

В конце 2017 года Танкянв интервью российскому изданию «Эксперт» рассказал, что хочет создать армянский бренд кофе.