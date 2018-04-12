Алиев набрал 86% голосов на президентских выборах

PanARMENIAN.Net - После обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка, действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в стране 86% голосов избирателей. Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По словам главы ЦИК, в настоящее время из 3,959 млн бюллетеней подсчитано 3,723 млн, согласно которым Ильхам Алиев набрал 86 % голосов, пишет АПА.

Далее расположились Захид Орудж – 3,11%, Гудрат Гасангулиев – 3,04%, Сардар Джалалоглу– 3,02%, Хафиз Гаджиев – 1,51%, Араз Ализаде -1,39%, Фарадж Гулиев – 1,18%, Рази Нуруллаев – 0, 75%

Активность избирателей на президентских выборах составила 74,51%, проголосовали 3.959.553 из 5.314.365 избирателей.

Внесенные ранее изменения в конституцию страны сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

Уже вскоре после того, как в начале февраля Алиев перенес выборы с середины октября на середину апреля, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли объявил, что оппозиция бойкотирует их. Многие международные организации поддерживают Керимли.