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BBC сообщает о вбросах и других нарушениях на выборах президента Азербайджана

BBC сообщает о вбросах и других нарушениях на выборах президента Азербайджана
12 апреля 2018 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, победу на выборах в Азербайджане с результатом 86% одержал действующий президент Ильхам Алиев. За 15 лет правления он впервые избрался сроком на семь лет. Оппозиция и многие наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники Азербайджанской службы BBC сообщают, что на некоторых участках не было наблюдателей, а камеры фиксировали массовый вброс бюллетеней.

На одном из участков зажигали праздничные свечи, включали музыку, танцевали и делали селфи. На другом наблюдатели играли в нарды. Еще на одном член комиссии пронесла над столами коллег из избиркома блюдце, в котором горел языческий ритуальный огонь от сглаза.

ЦИК Азербайджана в своем заявлении отверг информацию о нарушениях, назвав ее клеветой.

В феврале президент Ильхам Алиев своим распоряжением перенес выборы с октября на апрель, что очень не понравилось оппозиции. Лидер оппозиционной партии «Мусават» Иса Гамбар, намеривавшийся выдвигать свою кандидатуру, в итоге отказался от участия в выборах. Он связал решение президента с ухудшением экономического состояния страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад. Другой оппозиционер, Али Керимли, посчитал, что Алиев решил сократить своим потенциальным конкурентам время для подготовки к выборам.

Право переносить президентские выборы Ильхам Алиев получил в результате референдума, который прошел двумя годами ранее. Тот же референдум позволил президенту выдвигаться на семилетний срок.

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