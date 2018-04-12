La Stampa: В Дадиванке карабахцы ненадолго забывают о бесконечной борьбе

PanARMENIAN.Net - В уединенном монастыре Дадиванк в горах Карабаха проходит пасхальная литургия. Собравшиеся, пусть и ненадолго, забывают о бесконечной борьбе, пишет итальянское издание La Stampa.

«Впервые руководители Карабаха собрались на Воскресение Христово здесь, в Дадиванке. У нас есть связи с религиозным лидером Азербайджана, мы встречались восемь-девять раз. Мы готовы поддержать мир и переговоры. Но с независимостью уступок быть не может», — цитирует епископа Паргева Мартиросяна издание, пишет Sputnik-Армения.

С первых лет жизни дети в Карабахе хотят стать солдатами или полицейскими и воевать за свою страну.

«Из Сирии вернулось немало джихадистов, которые пополняют ряды азербайджанских сил. Давно не новость, что они маскируются под азербайджанских солдат», — говорит глава оборонного ведомста Карабаха Левон Мнацаканян.

У монастыря собрались сотни людей. С собой они принесли праздничное угощение. Среди других разбил палатку и президент Карабаха Бако Саакян. Он приглашает итальянцев к бараньему шашлыку.

«Власти Азербайджана хотят представить этот конфликт как чисто религиозный. Ничего не может быть дальше от правды. Мы воюем с террористами, а не с верующими. Сейчас Италия председательствует в ОБСЕ. В первую очередь мы ждем от ее властей поездки сюда. А сюда не едет никто, хотя цель переговоров – встать с проблемой лицом к лицу», — говорит президент Карабаха.

Итальянские журналисты рассказывают, как движутся по траншеям на границе, их сопровождает капитан Гегам. Он говорит по-английски, а еще он большой поклонник Адриано Челентано. Группа подходит к траншеям по земляной тропе, откуда видна нейтральная зона. Отсюда на них смотрят азербайджанские снайперы.

Капитану Армену 25 лет. Он женат.

«В апреле 2016 года азербайджанцы напали на нас, мы им не уступили. Я военный. Я смерти не боюсь. Мы хотим, чтобы все закончилось миром. А пока его нет, мы должны быть здесь», — говорит он, проводя рукой по служебному оружию.

Среди европейских журналистов итальянцы – одни из самых частых гостей в Карабахе.