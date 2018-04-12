ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии с территории Кипра
12 апреля 2018 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолеты ВВС Великобритании в случае начала силовой операции в Сирии будут наносить удары с военной базы Акротири на Кипре. Об этом рассказал источник в правительстве.
«Истребители-бомбардировщики Panavia Tornado находятся на взлетной полосе. Мы готовы», — заявил он, пишет Lenta.ru со ссылкой на газети Times.
Газета также пишет, что в случае необходимости к атаке подключится эсминец Королевского флота типа 45 HMS Duncan.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала подводному флоту страны отправиться к берегам Сирии. Экипажи субмарин находятся в боевой готовности и ждут приказа об обстреле территории САР, который, вероятно, может поступить из Лондона 12 апреля.
11 апреля источники «Би-Би-Си» рассказали, что Мэй готова направить армию на участие в военной операции в Сирии без согласия парламента.
Вечером 6 апреля сирийские правительственные войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения о применении в городе боевых газов, результате чего погибли десятки человек. Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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