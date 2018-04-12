Московский суд 13 апреля рассмотрит заявление о блокировке Telegram
12 апреля 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Таганский суд Москвы 13 апреля приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
«Назначить рассмотрение дело по существу на 13 апреля в 10:00», - огласила решение судья Юлия Смолина, пишет «Интерфакс».
Кроме того, как стало известно, Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.
Со своей стороны судья Юлия Смолина оставила разрешение указанного ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности России.
6 апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомством подано исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Поводом для обращения в суд послужило неисполнение мессенджером требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений. В свою очередь, юристы Telegram заявили, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно.
20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых сообщений пользователей.
Решение ВС РФ в законную силу не вступило, поскольку юристы мессенджера намерены его обжаловать.
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