Сборная Армении опустилась в новом рейтинге ФИФА
12 апреля 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Согласно новым данным, сборная Армении резко опустилась в рейтинге и занимает 98-е место.
Ранее Армения занимала 91-е место.
Первая десятка сильнейших сборных мира изменилась и выглядит следующим образом: Германия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.
Товарищеский матч Армения-Эстония состоялся 24 марта и закончился ничьей, а товарищеская встреча Армения-Литва 27 марта завершилась поражением Армении (0:1).
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