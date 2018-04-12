Четверо американских армян награждены за вклад в развитие США

PanARMENIAN.Net - Четверо представителей армянской общины США будут награждены медалями почета острова Эллис (Ellis Island Medal of Honor) завнесенный вклад в развитие страны. Список награжденных опубликован в официальном бюллетене Конгресса США.

Награда была учреждена в 1986 году и присуждается выдающимся представителям этнических групп США за вклад в развитие страны.

Так, лауреатами награды в 2018 году стали Джон Чарльз Галичнян, Викен Сепилян, Джон Билезикян и Ларри Гагосян.

Медали вручат 12 мая на острове Эллис, который был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США.