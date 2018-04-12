Четверо американских армян награждены за вклад в развитие США
12 апреля 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Четверо представителей армянской общины США будут награждены медалями почета острова Эллис (Ellis Island Medal of Honor) завнесенный вклад в развитие страны. Список награжденных опубликован в официальном бюллетене Конгресса США.
Награда была учреждена в 1986 году и присуждается выдающимся представителям этнических групп США за вклад в развитие страны.
Так, лауреатами награды в 2018 году стали Джон Чарльз Галичнян, Викен Сепилян, Джон Билезикян и Ларри Гагосян.
Медали вручат 12 мая на острове Эллис, который был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Polaroid выпустила популярную в 90-х линейку камер в обновленном дизайне Устройства поступят в продажу в двух цветовых решениях — Jazz Red и Fresh Blue — и обойдутся покупателям в $190
Азербайджанские журналисты сорвали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее
В Аргентине полицейские переложили ответственность за пропажу 540 кг марихуаны на мышей Судебные эксперты усомнились, что мыши воспринимают наркотики как пищу, и даже если бы они их съели, то умерли на месте
Правительство Армении одобрило 3 инвестиционные программы: Появятся 475 новых рабочих мест Одна из программ будет реализована в сфере производства коньяка и вин, остальные 2 – в сфере легкой промышленности