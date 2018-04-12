Установлены личности 4 армянских танкистов-участников ВОВ

PanARMENIAN.Net - В Минераловодском округе РФ восстановили более 40 имен танкистов-участников Великой Отечественной войны. В их числе - 4 армянина.

Солдат 140-й бригады похоронили в Утренней Долине 75 лет назад. Теперь на памятнике появится еще 41 фамилия.

75 лет назад передовой отряд 140-ой танковой бригады СССР попал в засаду и в бою с немцами потерял 370 красноармейцев. Они были захоронены в братской могиле возле Утренней Долины. В 1957 году был установлен памятник погибшим героям танковой битвы, но тогда были известны имена лишь 111 солдат.

Поисковикам Андрею Бекичеву из Минеральных Вод и Ларисе Бартеньевой из Санкт-Петербурга удалось установить личности, места призыва, воинские части 41 бойца, пишет Rusarminfo.

Среди них были и данные четырех венннослужащих армянского происхождения: Айвазян Манук Вартамович – сержант, Маркиросьян Бабкин Васильевич - красноармеец, Оганесов Сергей Самсонович – красноармеец, Погосов Епим Артемович – красноармеец.

Ранее останки участника ВОВ, родившегося в Левокумском районе, обнаружили на Украине. А казаки из Ипатовского городского округа нашли документы пропавшего без вести солдата.