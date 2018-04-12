В Аргентине полицейские переложили ответственность за пропажу 540 кг марихуаны на мышей
12 апреля 2018 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Восьмерых аргентинских полицейских уволили после того, как они объяснили пропажу 540 килограммов марихуаны с полицейского склада в Пиларе тем, что наркотики съели мыши.
Судебные эксперты усомнились, что мыши воспринимают наркотики как пищу, и даже если бы они их съели, то умерли на месте. Однако на складе не нашли трупов мышей, пишет «Дождь» со ссылкой на BBC.
Сотрудников полиции задержали. 4 мая состоится заседание суда, на котором судья будет решать, пропали наркотики «специально или в результате небрежности».
Всего на складе в Пиларе хранится 6000 килограммов марихуаны. Пропажа более 500 килограммов марихуаны обнаружилась, когда в городе сменился начальник полиции. О недосдаче сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.
По данным полиции, Спесиа не подписал документы для инвентаризации наркотиков, когда покинул свой пост в апреле 2017 года. Он также находится под следствием за то, что не подал отчет о прибыли и убытках за последний год.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
Polaroid выпустила популярную в 90-х линейку камер в обновленном дизайне Устройства поступят в продажу в двух цветовых решениях — Jazz Red и Fresh Blue — и обойдутся покупателям в $190
Правительство Армении одобрило 3 инвестиционные программы: Появятся 475 новых рабочих мест Одна из программ будет реализована в сфере производства коньяка и вин, остальные 2 – в сфере легкой промышленности
Установлены личности 4 армянских танкистов-участников ВОВ Солдат 140-й бригады похоронили в Утренней Долине 75 лет назад. Теперь на памятнике появится еще 41 фамилия
Караян: Санкции против РФ в краткосрочной перспективе не угрожают Армении «Мы следим, консультируемся с нашими российскими партнерами. Ведутся также обсуждения с экспортерами, работающими в российских рублях, - сказал Караян