В Аргентине полицейские переложили ответственность за пропажу 540 кг марихуаны на мышей

PanARMENIAN.Net - Восьмерых аргентинских полицейских уволили после того, как они объяснили пропажу 540 килограммов марихуаны с полицейского склада в Пиларе тем, что наркотики съели мыши.

Судебные эксперты усомнились, что мыши воспринимают наркотики как пищу, и даже если бы они их съели, то умерли на месте. Однако на складе не нашли трупов мышей, пишет «Дождь» со ссылкой на BBC.

Сотрудников полиции задержали. 4 мая состоится заседание суда, на котором судья будет решать, пропали наркотики «специально или в результате небрежности».

Всего на складе в Пиларе хранится 6000 килограммов марихуаны. Пропажа более 500 килограммов марихуаны обнаружилась, когда в городе сменился начальник полиции. О недосдаче сообщил Эмилио Порто, который сменил на посту Хавьера Спесиа.

По данным полиции, Спесиа не подписал документы для инвентаризации наркотиков, когда покинул свой пост в апреле 2017 года. Он также находится под следствием за то, что не подал отчет о прибыли и убытках за последний год.