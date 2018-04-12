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Азербайджанские журналисты сорвали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам

Азербайджанские журналисты сорвали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам
12 апреля 2018 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане журналисты прервали пресс-конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам президента.

Глава азербайджанского информагентства «Сес» Бахруз Гулиев после заявлений миссии обвинил наблюдателей в том, что выводы были подготовлены заранее. Началась перепалка, пишет РИА Новости.

Наблюдатели прервали пресс-конференцию, но спустя несколько минут вернулись и продолжили оглашение своих оценок.

Специальный координатор наблюдателей организации Нильза де Сена заявила, что выборы президента Азербайджана прошли в условиях ограничения прав и свобод при недостаточной конкуренции.

При этом в ЦИК Азербайджана рассказали, что голосование было «прозрачным и справедливым».

Ранее оппозиция и многие наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях. Сотрудники Азербайджанской службы BBC сообщили, что на некоторых участках не было наблюдателей, а камеры фиксировали массовый вброс бюллетеней.На одном из участков зажигали праздничные свечи, включали музыку, танцевали и делали селфи. На другом наблюдатели играли в нарды.

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 11 апреля. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Журналисты сорвали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам в Азербайджане
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