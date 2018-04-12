Polaroid выпустила популярную в 90-х линейку камер в обновленном дизайне
12 апреля 2018 - 17:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Polaroid представила ограниченную серию фотоаппаратов Cams 96 — возрождение классической линейки камер Polaroid 600, которая пользовалась огромной популярностью в 1980-х и 1990-х годах.
Устройства поступят в продажу в двух цветовых решениях — Jazz Red и Fresh Blue — и обойдутся покупателям в $190, пишет Bird in Flight со ссылкой на My Modern Met.
«Аналоговая камера мгновенной печати не способна подключиться к интернету и опубликовать получившиеся снимки в соцсети. Но 5 тысяч химических реакций, которые происходят каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, позволяют создать уникальную фотографию, которую невозможно воспроизвести», — говорится в сообщении компании.
Объем партии, которая поступит в продажу, — 2 тысячи экземпляров.
Приобрести устройства можно на официальном сайте Polaroid.
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