Polaroid выпустила популярную в 90-х линейку камер в обновленном дизайне

PanARMENIAN.Net - Компания Polaroid представила ограниченную серию фотоаппаратов Cams 96 — возрождение классической линейки камер Polaroid 600, которая пользовалась огромной популярностью в 1980-х и 1990-х годах.

Устройства поступят в продажу в двух цветовых решениях — Jazz Red и Fresh Blue — и обойдутся покупателям в $190, пишет Bird in Flight со ссылкой на My Modern Met.

«Аналоговая камера мгновенной печати не способна подключиться к интернету и опубликовать получившиеся снимки в соцсети. Но 5 тысяч химических реакций, которые происходят каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, позволяют создать уникальную фотографию, которую невозможно воспроизвести», — говорится в сообщении компании.

Объем партии, которая поступит в продажу, — 2 тысячи экземпляров.

Приобрести устройства можно на официальном сайте Polaroid.