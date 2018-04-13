Создатель «Новичка» объяснил поправку отравленных Скрипалей
13 апреля 2018 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. Об этом он рассказал в интервью радио «Коммерсантъ FM».
«Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе»,- отметил Мирзаянов, говоря об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам химика, реакция вещества с водой началась когда желе с «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.
«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — сказал химик.
Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать не мог.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о природе яда в «деле Скрипалей». В то же время в открытой части доклада ОЗХО нет упоминания конкретного названия вещества, о котором говорила премьер-министр Тереза Мэй — «Новичок». Но в документе говорится о высокой чистоте вещества.
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