Создатель «Новичка» объяснил поправку отравленных Скрипалей

PanARMENIAN.Net - Советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», заявил, что яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. Об этом он рассказал в интервью радио «Коммерсантъ FM».

«Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе»,- отметил Мирзаянов, говоря об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам химика, реакция вещества с водой началась когда желе с «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.

«Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала», — сказал химик.

Он добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать не мог.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы Британии о природе яда в «деле Скрипалей». В то же время в открытой части доклада ОЗХО нет упоминания конкретного названия вещества, о котором говорила премьер-министр Тереза Мэй — «Новичок». Но в документе говорится о высокой чистоте вещества.