В Армении 13-17 апреля пройдут круглосуточные митинги против премьерства Саргсяна

PanARMENIAN.Net - 13 апреля в 13:00 по местному времени члены инициативы «Мой шаг» партии «Гражданский договор» начнут марш от Ереванского северного автовокзала до площади Свободы в центре столицы, где в 18:30 начнется митинг против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Митинги будут длиться 3 дня, с 13 апреля по 17-е, круглосуточно.

Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян заявил, что уже на площади, исходя из хода событий,все дальнейшие сценарии будут объяснены.

Ранее Никол Пашинян объявил о начале пешего тура «Мой шаг» против выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Участники акции прошли пешком 195 км из Гюмри до Еревана, сделав за 14 дней порядка 300.000 шагов.

До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.

9 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента РА Сержа Саргсяна на пост главы правительства.