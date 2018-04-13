Венгер: Мхиатрян может вернуться на поле через 2 недели
13 апреля 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ответного матча Лиги Европы с ЦСКА (2:2)сообщил, что полузащитник сборной Армении и лондонского клуба Генрих Мхитарян вернется на поле через 2 недели.
Армянин не доиграл встречу против ЦСКА (4:1) 5 апреля. Он получил повреждение колена, из-за чего был заменен на Алекса Ивоби.
Несмотря на более ранние опасения, что Мхитарян не вернется на поле до конца сезона в АПЛ, Венгер заверил, что армянский полузащитник вернется раньше, пишет Metro.
«Не переживайте. Он скоро поправится, через две недели будет в нужной кондиции. У нас хороший медицинский штаб», – заявил тренер.
Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на поле в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».
Photo. Getty Images
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Telegram внесен в реестр запрещенных сайтов в РФ В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор
В Китае система распознавания лиц нашла в 50-тысячной толпе находящегося в розыске мужчину Сам мужчина был шокирован, когда понял, что его заметили
Посол ЕС вернулся в Москву Его отозвали в Брюссель для консультаций в конце марта после того, как Великобритания, США и еще почти 30 стран выслали дипломатов и России
В Британии заявили о слежке российских спецслужб за Скрипалями перед отравлением По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ