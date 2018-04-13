Венгер: Мхиатрян может вернуться на поле через 2 недели

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ответного матча Лиги Европы с ЦСКА (2:2)сообщил, что полузащитник сборной Армении и лондонского клуба Генрих Мхитарян вернется на поле через 2 недели.

Армянин не доиграл встречу против ЦСКА (4:1) 5 апреля. Он получил повреждение колена, из-за чего был заменен на Алекса Ивоби.

Несмотря на более ранние опасения, что Мхитарян не вернется на поле до конца сезона в АПЛ, Венгер заверил, что армянский полузащитник вернется раньше, пишет Metro.

«Не переживайте. Он скоро поправится, через две недели будет в нужной кондиции. У нас хороший медицинский штаб», – заявил тренер.

Ранее сообщалось, что Мхитарян пропустит несколько игр и может вернуться на поле в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед».