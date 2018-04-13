Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого считают организатором «титушек»

PanARMENIAN.Net - Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские правоохранители считают организатором групп «титушек» во время Революции Достоинства на Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на официальной странице в Facebook.

«Титушки» — собирательный термин, возникший в мае 2013 года на Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы.

«МВД получило официальное подтверждение задержания Армена Саркисяна во Франции. Его задержали во время проверки документов на дороге. Уже избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая», - говорится в сообщении, пишет «День».

Глава МВД также добавил, что к этому времени ГПУ должна отправить во Францию документы по экстрадиции Саркисяна в Украину.

По словам министра, украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, считается, что убийство журналиста Вячеслава Еремея осуществила именно группа Саркисяна.

«Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и известно, он получил его раньше, чем армянский», - отметил Аваков.

В конце 2013 — начале 2014 годов, в ходе массовых антиправительственных протестов, значение термина расширилось: титушками стали называть оплачиваемые группировки наёмников-провокаторов (как правило, спортивного телосложения), криминальных элементов и гопников, использовавшихся властью для запугивания, избиения и разгона демонстраций.Позднее сторонники Евромайдана и журналисты ряда украинских СМИ стали использовать это слово для именования вообще всех выступающих против Евромайдана и соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза