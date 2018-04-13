«Ленинград» выпустил первый за 4 года альбом
13 апреля 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Группировка «Ленинград» выпустила новый альбом «Всякое». Первая за четыре года пластинка группы приурочена ко дню рождения лидера группы Сергея Шнурова, ему исолнилось 45 лет.
Как отметил сам Шнуров на своей странице в социальной сети Instagram, с 2014 года группировка не выпускала альбомы, а публиковала лишь синглы.
«Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил «Всякое», потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут «говно», тем самым невольно достраивая всем известную цитату»,- отметил Шнуров (авторская орфография и пунктуация сохранены).
Пластинка доступна в iTunes и на YouTube.
Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. В январе 1997 года была создана группа «Ленинград».
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