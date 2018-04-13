Исследование: Интерес россиян к отдыху в Армении возрос на 200%

PanARMENIAN.Net - Россияне все чаще стали предпочитать отдых в Армении отдыху в Европейских странах. В АТОР проанализировали статистические данные «Яндекса» о динамике количества поисковых запросов российских пользователей на туры по различным направлениям за март 2018 года.

Так, согласно выводам, у туристов из РФ упал интерес к отдыху в зоне евро и Шенгенского союза, пишет 66.ru.

Вместо этого интерес туристов из России к Армении увеличился на 209,5%. Динамику роста числа запросов продемонстрировали также: Турция (+50,7%), Египет (+71,4%), Россия (+95%), Грузия (+78%), Япония (+117,4%), Бали (+271,1%), Белоруссия (59%).

Падение числа запросов на туры более 15% в годовом выражении фиксировалось по таким странам, как Греция (-16,7%), Кипр (-17,9%), Испания (-15,8%), Болгария (-23,7%), Черногория (-15,5%), Абхазия (-16,6%) и Камбоджа (-23,2%).

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