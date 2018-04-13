Директор ЦРУ заявил в сенате США о «паре сотен убитых русских в Сирии»

PanARMENIAN.Net - Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил на слушаниях в сенате, что несколько недель назад в Сирии была убита «пара сотен россиян». Сделал он это заявление вскользь, объясняя сенаторам, что нынешняя администрация, к которой он надеется присоединиться, была достаточно жесткой по отношению к России.

«Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских была убита. Список действий, которые предприняла администрация... Я готов вам сообщить о них, но не хочу отнимать время», - сказал Помпео, пишет BBC.

Он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии идет речь. Предположительно, Помпео говорил об ударе по окрестностям сирийского Дейр-эр-Зора в ночь на 8 февраля, в результате которого могли погибнуть россияне.

Члены комитета по международной политике не углублялись в подробности инцидента - вопросов к соискателю высшей дипломатической должности США у них было в избытке: Помпео допрашивали пять часов.

В Сирии 8 февраля под авиаудар возглавляемой США коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. Сообщалось, эти отряды были сформированы в основном из российских наемников. По разным оценкам, в результате могли погибнуть от нескольких десятков до ста человек. По данным группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), некоторые из погибших были наемниками «ЧВК Вагнера».