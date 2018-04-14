Азербайджан выдает армянские ковры за свои и присваивает древнеармянские традиции ткачества
14 апреля 2018 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Общество ценителей армянских ковров - находящаяся в Лос-Анджелесе организация, занимающаяся пропагандой, сохранением и продвижением древней культуры армянских ковров, - опубликовало объявление, в котором выражена тревога по поводу проводимой в Азербайджане кампании, в рамках которой Азербайджан пытается представить древнеармянский текстиль и тканые ковры в качестве своих.
«Официальный Азербайджан в сговоре с членами частного сектора, близкими к азербайджанскому режиму, начал кампанию, направленную на присвоение древнеармянских традиций ткачества и производства ковров, ковровых изделий и текстиля и представления их в качестве национальных азербайджанских, создавая статьи в местных и международных СМИ, спонсируя выставки, издавая книги, в которых армянское ткаческое искусство представлено в качестве азербайджанского»,- говорится в заявлении организации, пишет Asbarez.
Несколько азербайджанских СМИ, поддерживаемых правительством Азербайджана - известным нарушителем прав человека - недавно опубликовали статьи, в которых известные армянские ковры из разных исторических регионов Армении, включая Арцах представлены «азербайджанскими культурными артефактами».
Как отмечается в заявлении организации, подобные фальсификации Азербайджана наносят удар по международным культурным сообществам.Общество ценителей армянских ковров заявило, что Азербайджан должен немедленно прекратить действия, направленные наискажение армянских культурных традиций.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Франция опубликовала рассекреченный доклад о применении химоружия в Думе Французские спецслужбы заявили, что изучили показания свидетелей, фото и видео-материалы с места предполагаемой химической атаки в Думе
Путин: США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права Глава российского государства подчеркнул, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ОНН и в нарушение Устава организации
ЕС: Президентские выборы в Азербайджане прошли с серьезными нарушениями Согласно отчету Миссии, выборы проходили в условиях ограничения политической обстановки и в соответствии с законами, которые ограничивают основные права и свободы
Samsung выпустил смартфон без возможности подключения к интернету В нем нет модулей для поддержки 2G или 3G, возможность подключиться к Wi-Fi также отсутствует