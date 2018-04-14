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Азербайджан выдает армянские ковры за свои и присваивает древнеармянские традиции ткачества

Азербайджан выдает армянские ковры за свои и присваивает древнеармянские традиции ткачества
14 апреля 2018 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Общество ценителей армянских ковров - находящаяся в Лос-Анджелесе организация, занимающаяся пропагандой, сохранением и продвижением древней культуры армянских ковров, - опубликовало объявление, в котором выражена тревога по поводу проводимой в Азербайджане кампании, в рамках которой Азербайджан пытается представить древнеармянский текстиль и тканые ковры в качестве своих.

«Официальный Азербайджан в сговоре с членами частного сектора, близкими к азербайджанскому режиму, начал кампанию, направленную на присвоение древнеармянских традиций ткачества и производства ковров, ковровых изделий и текстиля и представления их в качестве национальных азербайджанских, создавая статьи в местных и международных СМИ, спонсируя выставки, издавая книги, в которых армянское ткаческое искусство представлено в качестве азербайджанского»,- говорится в заявлении организации, пишет Asbarez.

Несколько азербайджанских СМИ, поддерживаемых правительством Азербайджана - известным нарушителем прав человека - недавно опубликовали статьи, в которых известные армянские ковры из разных исторических регионов Армении, включая Арцах представлены «азербайджанскими культурными артефактами».

Как отмечается в заявлении организации, подобные фальсификации Азербайджана наносят удар по международным культурным сообществам.Общество ценителей армянских ковров заявило, что Азербайджан должен немедленно прекратить действия, направленные наискажение армянских культурных традиций.

Ссылки по теме:
Asbarez, Stealing Culture: Azeris Launch Campaign Claiming Armenian Carpets As Their Own
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