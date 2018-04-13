Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в РФ

PanARMENIAN.Net - Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.

Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно, пишет РИА Новости.

Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Они планируют обжаловать приговор.

Само заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram 6 апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело. Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Telegram уже был на грани блокировки в конце июня 2017 года из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, однако тогда этого не произошло. После публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании.