В Ереване пройдет традиционное факельное шествие памяти жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - В Ереване 23 апреля пройдет традиционное факельное шествие, посвященное 103-й годовщине Геноцида армян.

Традиционная акция проходит каждый год в память о невинных жертвах Геноцида армян в Османской Империи.

Перед началом шествия участники акции как обычно почтут минутой молчания память жертв Геноцида. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгут турецкий флаг.

После участники акции направятся к Мемориалу «Цицернакаберд» и понесут не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

Ежегодно факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян проводится 23 апреля, только в 2015 году было принято решение провести акцию 24 апреля.