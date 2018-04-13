Хельсинкская комиссия США раскритиковала выборы президента в Азербайджане
13 апреля 2018 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Президентские выборы в Азербайджане прошли без свободного выбора, без свободных СМИ и без освобождения более 100 политзаключенных. Об этом заявила Хельсинкская комиссия США.
Внеочередные президентские выборы состоялись 11 апреля в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.
«Наблюдателям ОБСЕ был позволен доступ, но реальная демократия требует от президента Азербайджана уважать свои же обязательства проводить реальные выборы»,- говорится в заявлении, пишет Contact.az.
Ранее наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.«Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать», — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер.
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