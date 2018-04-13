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Пары полуфинала Лиги чемпионов: «Реал» - «Бавария», «Ливерпуль» – «Рома»

Пары полуфинала Лиги чемпионов: «Реал» - «Бавария», «Ливерпуль» – «Рома»
13 апреля 2018 - 15:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Так, мадридский «Реал» на этой стадии сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Ромой», пишет Eurosport.

Первые матчи продут 24 и 25 апреля, вторые – 1 и 2 мая.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в на Олимпийском стадионе в Киеве 26 мая.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. «Реал» сразится с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ливерпуль» – с «Ромой»
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