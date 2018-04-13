Пары полуфинала Лиги чемпионов: «Реал» - «Бавария», «Ливерпуль» – «Рома»
13 апреля 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов.
Так, мадридский «Реал» на этой стадии сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» – с «Ромой», пишет Eurosport.
Первые матчи продут 24 и 25 апреля, вторые – 1 и 2 мая.
Финал Лиги чемпионов-2017/18 состоится в на Олимпийском стадионе в Киеве 26 мая.
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Telegram внесен в реестр запрещенных сайтов в РФ В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор
В Китае система распознавания лиц нашла в 50-тысячной толпе находящегося в розыске мужчину Сам мужчина был шокирован, когда понял, что его заметили
Посол ЕС вернулся в Москву Его отозвали в Брюссель для консультаций в конце марта после того, как Великобритания, США и еще почти 30 стран выслали дипломатов и России
В Британии заявили о слежке российских спецслужб за Скрипалями перед отравлением По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ