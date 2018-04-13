В Британии заявили о слежке российских спецслужб за Скрипалями перед отравлением

PanARMENIAN.Net - Российские спецслужбы следили за бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его семьей как минимум пять лет перед отравлением в Солсбери. Об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ, пишет «Дождь» со ссылкой на Sky News.

В письме также говорится, что британские специалисты обнаружили наибольшую концентрацию нервно-паралитического вещества типа «Новичок» на ручке двери в доме Скрипаля.

Седвилл отмечает, что в 2000-х Россия изучала возможности доставки нервно-паралитических веществ, в том числе с помощью их нанесения на дверные ручки. Для обращения с химоружием готовились специальные подразделения. В рамках этой программы также было произведено небольшое количество «Новичка».

«Только у России есть технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери», — цитирует Седвилла The Independent.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в начале марта без сознания на лавочке у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Британские власти считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производство которого связывают с Россией. Российские власти отрицают свою причастность к нападению на Скрипалей.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Великобритании о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипалей. Эксперты заявили, что токсичное вещество было «высокой чистоты».