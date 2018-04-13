Посол ЕС вернулся в Москву
13 апреля 2018 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Россию вернулся посол Евросоюза Маркус Эдерер. Об этом сообщил представитель Совета ЕС в Брюсселе.
Эдерер приступил к работе 13 апреля, сообщает ТАСС.
Его отозвали в Брюссель для консультаций в конце марта после того, как Великобритания, США и еще почти 30 стран выслали дипломатов и России. Такие действия стали реакцией на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта.
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