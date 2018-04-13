Посол ЕС вернулся в Москву

PanARMENIAN.Net - В Россию вернулся посол Евросоюза Маркус Эдерер. Об этом сообщил представитель Совета ЕС в Брюсселе.

Эдерер приступил к работе 13 апреля, сообщает ТАСС.

Его отозвали в Брюссель для консультаций в конце марта после того, как Великобритания, США и еще почти 30 стран выслали дипломатов и России. Такие действия стали реакцией на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта.

Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к произошедшему.