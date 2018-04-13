В Китае система распознавания лиц нашла в 50-тысячной толпе находящегося в розыске мужчину
13 апреля 2018 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Китае полиция задержала мужчину, который находился в розыске из-за обвинений в экономических преступлениях: найти его помогла система распознавания лиц, обнаружившая подозреваемого в 50-тысячной толпе во время концерта.
Сам мужчина был шокирован, когда понял, что его заметили. По словам задержанного, он не знал о возможностях системы наблюдения и никогда бы не пришел на концерт, если бы допускал хотя бы малейшую возможность того, что его найдут среди такого огромного количества людей, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Verge.
Китайские власти уже несколько лет внедряют систему массового наблюдения с возможностью распознавания лиц: планируют, что к 2020-му она будет насчитывать более 600 миллионов камер. В начале года также стало известно о том, что местная полиция тестирует «умные» очки, которые способны в режиме реального времени распознавать лица прохожих и сопоставлять со списком разыскиваемых лиц.
Критики подобных нововведений опасаются, что это еще больше укрепит систему тотального контроля и слежки за гражданами.
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