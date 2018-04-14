// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии

США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии
14 апреля 2018 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, были атакованы три исследовательских центра, два в Дамаске и один в Хомсе. Минобороны РФ сообщило, что среди целей также был военный аэродром Думайр, однако все выпущенные по нему ракеты были перехвачены, пишет Meduza.

В окрестностях Дамаска взрывы, по словам очевидцев, были слышны одновременно около 4 утра по местному времени. По сообщению сирийских государственных СМИ, в результате авиаудара по Хомсу пострадали трое гражданских лиц.

В целом,США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет, «значительная часть» которых была сбита, сообщило Минобороны РФ.Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Франция и Великобритания также задействовали авиацию — министерство обороны Великобритании сообщило об участии четырех истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», выпустивших крылатые ракеты Storm Shadow по целям в районе Хомса. Входили ли самолеты союзников в воздушное пространство Сирии, пока не уточняется.

Министерство обороны США назвало операцию «разовой». По словам министра Джона Мэттиса, сегодняшний удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химическую атаку США разбомбили сирийский военный аэродром Шайрат. В ближайшее время новых ударов американцы не планируют.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за применение Сирией химоружия на Россию. В обращении к нации Трамп заявил, что химическая атака и ответ Запада на нее — «прямое следствие» неспособности России гарантировать уничтожение сирийского химоружия.

Вечером 13 апреля Минобороны России назвало сообщения о химической атаке в городе Дума провокацией, организованной при участии Великобритании.При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные о том, что в результате атаки погибли 70 человек и у 500 были выявлены симптомы отравления.

Ссылки по теме:
Запись Дональда Трампа в Twitter
Sputniknews.com. VIDEO: Syrian Interceptors Take Off Against Incoming Missile Before Loud Boom
CNN. US, UK and France strike Syria
BCC. Four RAF fighters bomb Syria 'chemical weapon stockpile'
Аljazeera.com Five things to know about the US-led strikes in Syria
Meduza: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. Главное
 Самое значимое
В Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчивВ Азербайджане демонтировали главный флаг страны: Был неустойчив
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
В Турции возмущены встречей Макрона с сирийскими курдами
Во Франции обстреляли машину получившего убежище азербайджанского журналиста
Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2026
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Samsung выпустил смартфон без возможности подключения к интернету В нем нет модулей для поддержки 2G или 3G, возможность подключиться к Wi-Fi также отсутствует
Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман «Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья», — сказала жена режиссера
В Уфе во время работы в люке погибли 5 армян Врачи оценили состояние пострадавшего как средней тяжести
Telegram внесен в реестр запрещенных сайтов в РФ В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор