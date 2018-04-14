США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии

PanARMENIAN.Net - В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

По данным правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, были атакованы три исследовательских центра, два в Дамаске и один в Хомсе. Минобороны РФ сообщило, что среди целей также был военный аэродром Думайр, однако все выпущенные по нему ракеты были перехвачены, пишет Meduza.

В окрестностях Дамаска взрывы, по словам очевидцев, были слышны одновременно около 4 утра по местному времени. По сообщению сирийских государственных СМИ, в результате авиаудара по Хомсу пострадали трое гражданских лиц.

В целом,США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет, «значительная часть» которых была сбита, сообщило Минобороны РФ.Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Франция и Великобритания также задействовали авиацию — министерство обороны Великобритании сообщило об участии четырех истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», выпустивших крылатые ракеты Storm Shadow по целям в районе Хомса. Входили ли самолеты союзников в воздушное пространство Сирии, пока не уточняется.

Министерство обороны США назвало операцию «разовой». По словам министра Джона Мэттиса, сегодняшний удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химическую атаку США разбомбили сирийский военный аэродром Шайрат. В ближайшее время новых ударов американцы не планируют.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за применение Сирией химоружия на Россию. В обращении к нации Трамп заявил, что химическая атака и ответ Запада на нее — «прямое следствие» неспособности России гарантировать уничтожение сирийского химоружия.

Вечером 13 апреля Минобороны России назвало сообщения о химической атаке в городе Дума провокацией, организованной при участии Великобритании.При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные о том, что в результате атаки погибли 70 человек и у 500 были выявлены симптомы отравления.