В Уфе во время работы в люке погибли 5 армян

PanARMENIAN.Net - 13 апреля в 19:12 от оперативного дежурного «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан» была получена информация о том, что в российском городе Уфа во время работы в люке погибли граждане Армении.

Выяснилось, что во время работы в люке скончались граждане РА Петросян Камо Герасимович (1983 г.), Афаников Меружан Сергеевич (1962 г.), Сурик Жораевич Афаников (1981 г.), Акопян Роберт Гургенович (1962 г.), Григорян Рафик Гагикович (1989 г., гражданин РФ), а Мелконян Рустам Робертович (1973 г.) госпитализирован в городскую больницу Уфы. Врачи оценили состояние пострадавшего как средней тяжести.

Все они были сотрудниками одного из уфимских ресторанов.

По данным мэрии Уфы, сотрудник ресторана производил работы на территории объекта и случайно упал в колодец, который является частью канализационной системы. Другие сотрудники комплекса попытались ему помочь и спустились в колодец.По предварительной версии, они погибли из-за отравления газом.

Следователи по факту несчастного случая начали проверку.