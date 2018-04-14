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ЕС: Президентские выборы в Азербайджане прошли с серьезными нарушениями

ЕС: Президентские выборы в Азербайджане прошли с серьезными нарушениями
14 апреля 2018 - 12:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президентские выборы в Азербайджане прошли с серьезными нарушениями. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности по итогам президентских выборов в Азербайджане.

Внеочередные президентские выборы состоялись 11 апреля в Азербайджане. За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов, он побеждает с 86,03% голосов избирателей.

«Согласно отчету Миссии, выборы проходили в условиях ограничения политической обстановки и в соответствии с законами, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и средств массовой информации. B день выборов наблюдатели сообщили о широко распространенном пренебрежении к обязательным процедурам, отсутствии транспарентности и многочисленных серьезных нарушениях»,- говорится в заявлении, пишет Contact.az.

Европейский союз ожидает, что власти Азербайджана примут участие в Совете и реализуют рекомендации БДИПЧ / ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. Отмечается, что ЕС готов помочь в этом процессе.

«ЕС надеется на продолжение диалога и тесного сотрудничества с Азербайджаном, в том числе с целью решения фундаментальных вопросов демократии и прав человека в течение возобновленного срока полномочий президента на благо народа Азербайджана и отношений между ЕС и Азербайджаном», - отмечено в заявлении.

РанееХельсинкская комиссия США заявила, что президентские выборы в Азербайджане прошли без свободного выбора, без свободных СМИ и без освобождения более 100 политзаключенных.

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им помешали работать.«Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой… На некоторых участках нашим наблюдателям помешали работать», — заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кориен Йонкер.

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Contact.az: Президентские выборы в Азербайджане прошли с серьезными нарушениями - Евросоюз
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