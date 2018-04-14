Путин: США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права
14 апреля 2018 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - США и их союзники атаковали Сирию в нарушение международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.
Глава российского государства подчеркнул, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ОНН и в нарушение Устава организации. Он назвал произошедшее «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».
«Своими действиями США… несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам», — заявил президент, пишет РИА Новости.
Путин подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Сирии разрушительное действует на всю систему международных отношений.
Между тем, Генштаб Вооруженных сил РФ не зафиксировал участия французской авиации в ударе западных союзников по Сирии. Об этом заявил замначальника Генштаба Сергей Рудской.
«Российскими системами противовоздушной обороны на базах «Хмеймим» и «Тартус» своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал он, пишет Meduza.
По словам Рудского, всего были выпущены 103 крылатые ракеты (в том числе «Томагавки»), а также управляемые авиабомбы GBU-38 и ракеты «воздух-земля». Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету.
В сирийском Генштабе уточнили, что западные силы выпустили около 110 ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека. Большую часть ракет сирийским ПВО удалось сбить.
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