Франция опубликовала рассекреченный доклад о применении химоружия в Думе
14 апреля 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Франция опубликовала рассекреченный доклад, доказывающий, что сирийское правительство применило химическое оружие в Думе.
Французские спецслужбы заявили, что изучили показания свидетелей, фото и видео-материалы с места предполагаемой химической атаки в Думе. По их утверждениям, доказательства подтверждают, что химическая атака действительно была, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Как говорится в документе, у Франции нет подтверждений того, что у оппозиционных сил в Гуте есть доступ к химическому оружию. Кроме того, согласно информации французских спецслужб, у официального Дамаска, возможно, остались запасы химического оружия, в том числе иприта и зарина.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.
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