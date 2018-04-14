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Азербайджан применил АГС на линии соприкосновения с ВС Карабаха

Азербайджан применил АГС на линии соприкосновения с ВС Карабаха
14 апреля 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 3300 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, на северном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет (АГС, 3 снаряда).

Передовые подразделения АО НКР продолжают четко выполнять поставленную боевую задачу, при крайней необходимости прибегая также к ответным действиям.

В период с 1 по 7 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.

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