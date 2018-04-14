Азербайджан применил АГС на линии соприкосновения с ВС Карабаха
14 апреля 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 3300 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на северном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет (АГС, 3 снаряда).
Передовые подразделения АО НКР продолжают четко выполнять поставленную боевую задачу, при крайней необходимости прибегая также к ответным действиям.
В период с 1 по 7 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.
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Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
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