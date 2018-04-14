В РФ задумались о поставках систем С-300 в Сирию

PanARMENIAN.Net - Россия может вернуться к рассмотрению вопроса поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300 после ударов США по этой стране. Об этом 14 апреля сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», - сказал генерал, пишет ТАСС.

Рудской напомнил, что «за последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. По заявлению США, удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

Зенитная ракетная система средней дальности С-300 «Фаворит» способна поражать различные цели на расстоянии до 200 км, может использоваться против баллистических и аэродинамических целей. Комплексы С-300 находятся на вооружении у многих стран, включая Китай, Белоруссию, Казахстан и другие. Согласно данным из открытых источников, в 2010 году был подписан контракт на поставку С-300 в Сирию, однако в связи с ситуацией в этой стране поставки были приостановлены.