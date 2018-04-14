РПА утвердила кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера Армении

PanARMENIAN.Net - В армянском Цахкадзоре во время выездного заседания Исполнительного органа и Совета правящей Республиканской партии Армении (РПА) по предложению первого заместителя председателя партии, исполняющего обязанности премьер-министра РА Карена Карапетяна было принято решение представить на рассмотрение Совета партии кандидатуру председателя РПА, 3-го президента Армении Сержа Саргсяна на посту главы правительства республики.

На заседании Совета решение Исполнительного органа представил Карапетян. Совет партии обсудил вопрос и единогласно поддержал кандидатуру Саргсяна.

Парламентская фракция РПА 16 апреля официально выдвинет кандидатуру Саргсяна на пост премьера-министра Армении.

НС Армении выберет премьер-министра 17 апреля.